09 Марта 2023
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Политика Приморский край
Фото: Петр Корко, правительство Приморского края

Продлен арест вице-мэра Владивостока, которому вменили получение взятки

Сегодня суд продлил арест заместителя главы администрации Владивостока на четыре месяца, до 14 мая. Ему вменяют, в частности, получение взятки.

По данным прокуратуры Приморского края, в декабре 2021 г. чиновник убедил подчиненного принять незаконное решение о предоставлении группе людей земли во Владивостоке на льготных условиях. Кроме того, в декабре 2018 г. вице-мэр получил взятку от представителя компании за помощь в заключении договора аренды участка во Владивостоке.

Надзорное ведомство не называет имени чиновника. По данным "Ъ", речь идет об Алексее Ляйфере. Отметим, в декабре 2022 г. стало известно о задержании экс-вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой.

Теги: Алексей Ляйфер, вице-мэр, заместитель главы администрации, Владивосток, прокуратура Приморского края



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