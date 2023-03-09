В Тбилиси спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели, используя слезоточивый газ

Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси вытеснили протестующих против законопроекта об иноагентах с проспекта Руставели, применив слезоточивый газ и водометы.

Как передает ТАСС, также прошли массовые задержания демонстрантов.

По данным агентства, спецназ долгое время стоял на прилегающей к парламенту на проспекте Руставели территории. Протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и другие предметы. Затем правоохранители приступили к окончательному разгону демонстрантов.

Отмечается, что протестующие строили баррикады, используя мусорные баки и скамейки.

Столкновения между силовиками и протестующими против закона об иноагентах продолжаются уже второй день. К вечеру 8 марта протестующие окружили парламент.

Напомним, парламент Грузии поддержал большинством голосов (76 против 13) законопроект об иноагентах в первом чтении. Ожидается, что после принятия закона иностранными агентами объявят все некоммерческие юрлица, если больше одной пятой их дохода за год поступает из другого государства.