09 Марта 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;N1 • Первый Нижневартовский&quot;/ t.me/n1_nv

В Нижневартовске мужчина, удерживающий в заложниках своего сына, потребовал позвонить Бастрыкину

В Нижневартовске мужчина, устроивший стрельбу и взявший в заложники собственного сына, выдвинул требования поговорить с главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе УМВД ситуацию не комментируют.

По данным telegram-канала Mash, мужчина выпил 80 таблеток атаракса с алкоголем и, вооруженный, забаррикадировался в квартире, угрожая убить себя и трехлетнего сына.

Владимир Широков сидит на балконе дома по улице Северной с двумя ружьями — двуствольным и одноствольным. Заявляет, что также заминировал подъезд, а детонатор держит наготове — предлагает эвакуировать соседей. Замки в квартире он сломал и угрожает открыть огонь по любому, кто попытается зайти.

Место, где мужчина устроил стрельбу с балкона в Нижневартовске (ул. Северная 50а)(2023)|Фото: Telegram-канал "N1 • Первый Нижневартовский"/ t.me/n1_nv

Чтобы не произошло страшного, мужчина требует повесить на городской площади несколько местных чиновников. Якобы те убили его любимую девушку, а один и вовсе перешил его личность биоэкспериментами.

На место ЧП приехал глава города Дмитрий Кощенко и сотрудники администрации. Работает полиция.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков, заложник



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