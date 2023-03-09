В Нижневартовске мужчина, удерживающий в заложниках своего сына, потребовал позвонить Бастрыкину

В Нижневартовске мужчина, устроивший стрельбу и взявший в заложники собственного сына, выдвинул требования поговорить с главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе УМВД ситуацию не комментируют.

По данным telegram-канала Mash, мужчина выпил 80 таблеток атаракса с алкоголем и, вооруженный, забаррикадировался в квартире, угрожая убить себя и трехлетнего сына.

Владимир Широков сидит на балконе дома по улице Северной с двумя ружьями — двуствольным и одноствольным. Заявляет, что также заминировал подъезд, а детонатор держит наготове — предлагает эвакуировать соседей. Замки в квартире он сломал и угрожает открыть огонь по любому, кто попытается зайти.

Чтобы не произошло страшного, мужчина требует повесить на городской площади несколько местных чиновников. Якобы те убили его любимую девушку, а один и вовсе перешил его личность биоэкспериментами.

На место ЧП приехал глава города Дмитрий Кощенко и сотрудники администрации. Работает полиция.