"Автомобилист" разгромил "Металлург" в Магнитогорске и сравнял счет в серии

09 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.ru

"Автомобилист" разгромил "Металлург" в Магнитогорске и сравнял счет в серии

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла накануне в Магнитогорске и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

У "Автомобилиста" голы забили Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Магнитогорская команда не сумела порадовать своих болельщиков заброшенными шайбами.

Теперь счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Серия возвращается в Екатеринбург, ее пятый матч состоится 10 марта. Шестая игра пройдет в Магнитогорске 12 марта. А седьмая встреча, если потребуется – 14 марта в уральской столице.

Напомним, ранее тренер и капитан "Автомобилиста" рассказали, как можно пройти "Металлург" в плей-офф Кубка Гагарина.

Теги: Автомобилист, Металлург, разгром, победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.03.2023 08:52 Мск "Автомобилист" с уверенной победы начал поход за Кубком Гагарина
Ранее 28.02.2023 15:51 Мск Тренер и капитан "Автомобилиста" рассказали, как победить "Металлург" в плей-офф


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети