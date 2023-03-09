"Автомобилист" разгромил "Металлург" в Магнитогорске и сравнял счет в серии

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал разгромную победу над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла накануне в Магнитогорске и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей.

У "Автомобилиста" голы забили Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли. Магнитогорская команда не сумела порадовать своих болельщиков заброшенными шайбами.

Теперь счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Серия возвращается в Екатеринбург, ее пятый матч состоится 10 марта. Шестая игра пройдет в Магнитогорске 12 марта. А седьмая встреча, если потребуется – 14 марта в уральской столице.

Напомним, ранее тренер и капитан "Автомобилиста" рассказали, как можно пройти "Металлург" в плей-офф Кубка Гагарина.