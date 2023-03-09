09 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

В Крыму решили привлечь на полуостров сирийскую продукцию и студентов

Власти Крыма в июне планируют рабочую поездку делегации региона в Сирию для обсуждения поставок продукции и привлечения студентов из арабской страны на полуостров.

"Рабочая поездка российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику запланирована на июнь 2023 г. В рамках поездки крымская делегация планирует продолжить работу с <...> поставщиками сирийской продукции для ее поставок в Россию", - сказал ТАСС председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, запланированы также привлечение сирийских студентов для обучения в Крымском федеральном университете (КФУ) Вернадского, развитие ранее достигнутых договоренностей между КФУ и университетом Латакии и установление связей КФУ с университетом Дамаска.

"Будет продолжена работа по созданию совместной крымско-сирийской судоходной компании", - сказал Константинов.

По мнению политика, предполагается, что в делегацию войдут представители Совета министров Крыма, постпредства Крыма при президенте РФ, КФУ, крымско-сирийского торгового дома "Содружество", Никитского ботанического сада.

Теги: Владимир Константинов, Госсовет, Крым



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