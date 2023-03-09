09 Марта 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске мужчина стреляет по людям с балкона девятого этажа

В Нижневартовске мужчина стреляет по людям с балкона 9 этажа, сообщает telegram-канал Baza. Личность стрелка уже известна. Им оказался 44-летний Владимир Широков. Причина его поступка неизвестна. По предварительным данным с ним в квартире находится несовершеннолетний ребенок.

Сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

По данным городского телеканала N1, Владимир Широков, который удерживает в своей квартире сына, просил передать через свою коллегу, что с мальчиком все хорошо, ему ничего не угрожает.

Теги: стрельба, Нижневартовск, Владимир Широков



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