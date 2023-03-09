В России предложено ограничить рекламу нездоровой еды для профилактики детского ожирения

Одной из мер профилактики детского ожирения в России может стать ограничение рекламы нездоровой еды в СМИ.

Как сообщила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, речь идет об интернете, телевидении и так далее. По ее словам, власти должны обеспечить доступность психологической помощи для семей по вопросам лишнего веса, создавать мультидисциплинарные центры профилактики ожирения.

Мокрышева отметила, что родителям необходимо ежегодно водить ребенка к педиатру для определения норм роста и массы тела, на собственном примере побуждать вести здоровый образ жизни.

Среди основных факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения эксперт выделила несбалансированное питание, дефицит физической активности, отсутствие режима питания и отдыха, эмоциональные нагрузки, изменения микробиоценоза кишечника, негативное влияние агрессивной рекламы нездорового питания в условиях наследственной предрасположенности, сообщает ТАСС.

Напомним, в Челябинской области около 40% школьников имеют избыточную массу тела или ожирение.