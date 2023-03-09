Вашингтон выдал ордер на арест самолета "Роснефти" за $25 млн

В США Министерство юстиции сообщило, что власти выдали ордер на арест якобы принадлежащего компании "Роснефть" самолета Boeing 737-7JU.

Его стоимость оценивается в $25 млн. Как заявило ведомство, лайнер находится на территории России. Решение о выдаче ордера было принято из-за нарушения американского экспортного законодательства и введенных антироссийских санкций.

Ограничения против России предусматривают, в частности, расширенные запретительные меры на экспорт, реэкспорт и трансфер произведенных в США самолетов в Россию без соответствующей лицензии.

Как считает Минюст, борт может сейчас находиться или направляться в Россию или из нее.