Элитное жилье коррупционеров будут выставлять на торги

Изъятую недвижимость чиновников-коррупционеров в России будут продавать на аукционе.

Инициатива принадлежит Министерству финансов. Ее одобрила правительственная комиссия. В настоящее время элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают бесплатно нуждающимся. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает.

Как отмечают эксперты, такие объекты, как правило, имеют внушительные размеры, а значит, и большие суммы за коммунальные платежи. В результате людям приходится ее продавать, что порождает новые коррупционные схемы.

Проект закона может решить проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. Вырученные деньги должны направляться на покупку квартир для нуждающихся, детей-сирот и семей участников спецоперации.

По данным Росимущества, сегодня в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений, сообщают "Известия".