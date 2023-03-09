Россиянам предложили копить на высшее образование с рождения

В России может появиться специализированный фонд будущего образования.

Предполагается, что он начнет собирать, сохранять и накапливать деньги на оплату обучения детей. Инициатива принадлежит главе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину. С соответствующим письмом он обратился к главе государства Владимиру Путину.

Фондовые средства будут надежно сохранены и защищены, а также помогут экономике страны, став "длинными инвестициями" россиян. Причем собирать деньги предлагается с момента рождения ребенка. В ТПП предлагают родителям ежемесячно делать отчисления примерно в 2,5 тыс. руб. — тогда за 17 лет накопится более 500 тыс. руб. К этим средствам можно добавить и материнский капитал.

Катырин сослался на результаты исследований. Как оказалось, 60% родителей готовы платить за высшее образование для своих детей, но 44% согласны тратить только от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в год. Еще 28% респондентов заявили, что могут позволить заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. руб., говорится в письме.

Другая задача инициативы - инвестиционная. "Важным преимуществом фонда будет являться и то, что средства населения смогут стать существенным источником «длинных» инвестиций в экономику, — пишет Катырин. "Это около 50–80 млрд руб. в год с горизонтом инвестирования до 17 лет. Привлекая денежные средства граждан и организаций на длительный срок, фонд может стать заметным участником финансирования долгосрочных программ развития страны", отметил глава ТПП, сообщают "Известия".