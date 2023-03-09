Мишустин сыграл мелодию из "Юноны и Авось"

Глава российского правительства Михаил Мишустин сыграл на рояле романс "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось".

Он исполнил ее в своем видеообращении к творческому вечеру композитора Алексея Рыбникова. Премьер назвал Рыбникова "музыкальным гением", музыка которого "звучала повсюду".

"Когда я был студентом, я помню, как мы ночами стояли в очереди для того, чтобы, когда кассы утром открывались, достать заветный билет на галерку", — сказал Мишустин.

Он вспомнил сочиненную композитором музыку из детских фильмов "Усатый нянь", "Про Красную Шапочку", "Буратино", песни "Белый шиповник" и романса "Я тебя никогда не забуду".

Мишустин пожелал Рыбникову удачи и здоровья и поблагодарил его за творчество и "детство миллионов мальчишек и девчонок", сообщает РБК.

В 1999 году Рыбникову было присвоено звание Народного артиста России.