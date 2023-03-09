Из-за протестов на границе с Россией образовалась пробка из желающих покинуть Грузию

Из-за проходящих в Грузии протестов на единственном пропускном пункте через российско-грузинскую границу Верхний Ларс образовалась большая автомобильная пробка из желающих выехать на территорию РФ.

Об этом можно судить по опубликованным видеокадрам. По словам очевидцев, большие пробки на границе наблюдаются еще с вечера 8 марта. В очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами.

В специализированных чатах водители спрашивают, есть ли на российских дорогах гололед, открыты ли проезды и где можно обменять валюту, сообщают "Известия".

Напомним, парламент Грузии поддержал большинством голосов (76 против 13) законопроект в первом чтении. После этого у здания парламента начали собираться протестующие. Ожидается, что после принятия закона иностранными агентами объявят все некоммерческие юрлица, если больше одной пятой их дохода за год поступает из другого государства.