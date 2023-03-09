В России разработали аналог "Пушкинской карты"

Новый проект по поддержке молодых ученых и олимпиадников "Менделеевская карта" запустят в России 24 июня.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга ("Единая Россия"), целевая аудитория проекта, это молодые ученые, школьники и студенты. Участниками проекта могут стать около 200 тыс. человек, из которых около 160 тыс. молодых ученых и 40 тыс. студентов и школьников – победителей олимпиад.

Для владельцев карт предусмотрены программы лояльности. Это научные преференции: скидки или льготы для пользования центрами коллективного пользования, центрами обработки данных, электронными библиотеками или базами данных, программным обеспечением отечественного производства. Кроме того, предлагаются льготы, преференции, программа лояльности при путешествии, командировках и занятии спортом. В целом это также социальная культурная среда – музеи, театры, выставки, отметил депутат.

В отличие от программы "Пушкинская карта", которая работает в стране с 2021 года, на "Менделеевской карте" не будет депозита, сообщают "Ведомости".