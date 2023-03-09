"Единая Россия" прогнозирует непростые избирательные кампании в восьми регионах

Российские политические партии оценивают свои шансы на региональных парламентских выборах 2023 году.

"Единая Россия" считает сложными кампании в восьми регионах, где будут выбирать заксобрания и гордумы. Как сообщают Ведомости со ссылкой на собеседников в партии, речь идет о Ярославской, Иркутской, Архангельской и Ульяновской областях, а также Хакасии, Якутии, Калмыкии и Забайкалье.

К этим регионам будет особое внимание у партии. "Это не означает, что там партия может не получить большинство", – сказал собеседник. Но в этих регионах есть социально-экономические риски, сильные оппозиционные лидеры и другие факторы, которые сказываются на итогах выборов. В каждом регионе своя причина, по которой выборы для "Единой России" будут непростыми.

Напомним, партия "Справедливая Россия" ведет переговоры с депутатами Ярославской областной думы и муниципальных собраний от КПРФ.