СМИ: "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиатехники

Авиакомпания "Аэрофлот" получила сертификат разработчика авиатехники.

Отныне, согласно Федеральным авиационным правилам, перевозчик может разрабатывать документацию для нетипового ремонта любых типов самолетов, а также для модификации компонентов и систем лайнеров российского и западного производства по самому широкому в России перечню.

Как следует из документа, сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям.

По словам представителя "Аэрофлота", авиакомпания получила право выполнять разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции воздушных судов, модификаций салона, систем и силовых установок самолетов, а также разработку значительного перечня компонентов III класса, к которым относятся элементы интерьера, бытового оборудования и т.д., сообщают "Ведомости".

Ранее авиакомпании России просят авиавласти страны разрешать в исключительных случаях увеличивать интервалы обслуживания иностранных самолетов.