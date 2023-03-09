09 Марта 2023
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Политика В России
Фото: factmil.com

Американская разведка: Москва не хочет прямого военного конфликта с НАТО

Российские власти избегают действий, которые могли бы привести к военному конфликту с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом, однако вероятность этого сценария сохраняется.

Об этом говорится в докладе от разведки США, который посвящен ежегодной оценке угроз. Из документа следует, что все это время Россия избегала расширения военного конфликта за пределы Украины. При этом риск подобного столкновения существует. Как считает разведка, столкновение РФ и Запада приведет к уровню военной конфронтации, с которым мир "не сталкивался десятилетиями".

При этом Москва останется серьезным вызовом Вашингтона в ключевых областях в течение десятилетия. Российские власти, следует из доклада, используют "широкомасштабные инструменты влияния", чтобы нарушить единство западных стран.

Отмечается, что Китай продолжит свое дипломатическое, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы противостоять США, несмотря на потерю поддержки от других стран.

Теги: НАТО, Украина, разведка



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