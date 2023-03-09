Южноуральские предприятия смогут получить региональную промышленную ипотеку на создание новых производств

В Челябинской области запустили региональную программу льготного заемного финансирования "Промышленная ипотека". Новой мерой поддержки смогут воспользоваться малый и средний производственный бизнес. Средства будут выдаваться на строительство и реконструкцию зданий для реализации проектов по модернизации и созданию новых производств, а также на приобретение в собственность готовой производственной площадки.

Южный Урал стал одним из первых регионов России, разработавших региональные аналоги федеральной программы.

"Область в числе первых включилась в реализацию этой программы. Мы разработали свой региональный аналог для менее крупных проектов. Механизм запущен с 1 марта. Регион готов обсуждать и поддерживать реализацию любых инвестпроектов и инициатив. Сегодня очень важно, чтобы инвестиционная активность не снижалась", - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Стоит отметить, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году Алексей Текслер выступил с инициативой создания программы промышленной ипотеки. В октябре 2022 года мера поддержки была запущена на федеральном уровне, а южноуральская компания "Альтернатива" первой на Урале получила кредит по этой программе. "Сбербанк" предоставил предприятию 33,6 млн рублей под 5% годовых на семь лет.

"Средства пойдут на приобретение недвижимости – это позволит улучшить условия хранения запасов. В дальнейшем мы планируем нарастить объемы выпуска продукции за счет увеличения производственных площадей", - отмечал управляющий компании "Альтернатива" Максим Маеров.

С помощью региональной программы "Промышленная ипотека" меру поддержки смогут получить малый и средний производственный бизнес. Средства будут выдавать по двум направлениям. На строительство и реконструкцию зданий для реализации проектов по модернизации, технологическому перевооружению и созданию новых производств можно будет получить от 10 до 50 млн рублей под 3-5% годовых в зависимости от статуса заемщика на срок до семи лет. На приобретение в собственность готовой производственной площадки предусмотрена сумма займа от 10 до 50 млн рублей, но ставка будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на момент рассмотрения заявки Наблюдательным советом регионального ФРП. Срок займа до семи лет.

По словам директора Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова, после ухода иностранных компаний южноуральский бизнес получил массу новых возможностей и сейчас активно осваивают освобождающиеся ниши, но для этого необходимы новые промышленные площадки.

"Эту меру поддержки южноуральские производители действительно ждали. Мы будем выдавать льготные займы на покупку, строительство и реконструкцию производственных помещений под реализацию проектов, обеспечивающих технологический суверенитет. Деньги предприятиям будут направляться непосредственно из средств Фонда, что должно ускорить эту процедуру", - подчеркнул он.

Одним из потенциальных получателей региональной промышленной ипотеки является компания "Модерн Глас". Она планирует открывать в Челябинске новый завод по производству ионного химически упрочненного стекла для предприятий и производств различных отраслей. Средства компании нужны на строительство и обустройство завода.

"Новая региональная программа ФРП оказалась для нас более чем своевременной. В ближайшее время мы намерены получить у Фонда сразу два льготных займа на создание промышленной площадки с уникальными технологическими компетенциями. Один – на покупку современного оборудования, второй – на строительство цехов, чтобы наше новое предприятие, ООО "Протек", изначально было самодостаточным. Если задуманное удастся осуществить с помощью господдержки, это станет главным шагом в развитии нового для нас направления, которое в целом по стране пока крайне мало развито", - рассказал исполнительный директор компании "Модерн Глас" Дмитрий Дышаков.