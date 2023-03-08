Из эфира вырезали слова Трампа об урегулировании конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что смог бы договориться с Россией и разрешить конфликт на Украине.

В беседе с ведущим телеканала Fox News Шоном Хэннити, пишут "Известия", Трамп раскрыл, как он предотвратил бы этот конфликт, но телеканал, по данным издания, вырезал эту часть.

Трамп отмечал, что он бы позволил России вернуть территории Украины, где большинство составляет русскоязычное население. По его словам, это было бы основой сделки между Вашингтоном и Москвой.