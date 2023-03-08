09 Марта 2023
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве в жилом доме от взрыва бытовой техники пострадал человек

В Москве в жилом доме на Липецкой улице произошел взрыв. Это случилось в доме № 14к1. От взрыва на первом этаже повредило оконные рамы, пишут "Известия". По предварительной информации, есть пострадавший. Его передали врачам "Скорой помощи".

МОСГАЗ уточняет, что причиной инцидента в жилом доме на улице Липецкая является не бытовой газ, а неосторожное обращение с мелкой бытовой техникой. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет. Технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме производился в ноябре 2022 года.

Теги: Москва, улица Липецкая, взрыв газа



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