В Москве в жилом доме от взрыва бытовой техники пострадал человек

В Москве в жилом доме на Липецкой улице произошел взрыв. Это случилось в доме № 14к1. От взрыва на первом этаже повредило оконные рамы, пишут "Известия". По предварительной информации, есть пострадавший. Его передали врачам "Скорой помощи".

МОСГАЗ уточняет, что причиной инцидента в жилом доме на улице Липецкая является не бытовой газ, а неосторожное обращение с мелкой бытовой техникой. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, угроз для населения нет. Технический осмотр оборудования и газовых приборов в доме производился в ноябре 2022 года.