Варламов стал гражданином Туркменистана и собрался переехать туда

Блогер и урбанист Илья Варламов стал гражданином Туркменистана. Вскоре он переедет туда.

"Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт. Смотрите и завидуйте, я – гражданин. Впереди – сложный переезд и много интересного контента", - написал в своем telegram-канале Варламов.

Иных деталей Варламов не привел.