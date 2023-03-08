09 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Варламов стал гражданином Туркменистана и собрался переехать туда

Блогер и урбанист Илья Варламов стал гражданином Туркменистана. Вскоре он переедет туда.
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"Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт. Смотрите и завидуйте, я – гражданин. Впереди – сложный переезд и много интересного контента", - написал в своем telegram-канале Варламов.

Иных деталей Варламов не привел.

Илья Варламов демонстрирует свой паспорт гражданина Туркменистана(2023)|Фото: t.me/varlamov

Теги: Илья Варламов, Туркменистан



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