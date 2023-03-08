09 Марта 2023
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Общество За рубежом Украина
Фото:Накануне.RU

Польские власти обязали уехавших украинских беженцев вернуть выданные пособия

После начала специальной военной операции правительство Польши выплатило приблизительно 2 млн злотых (более €427 тыс.) украинским беженцам. Пособия не должны были платить тем, кто покидал Польшу более, чем на месяц. По данным службы социального обеспечения (ZUS) страны, ведомство постепенно выносит решения о необоснованно выплаченных пособиях.

В случае признания выплат необоснованными покинувших Польшу беженцев обязывают их вернуть. На сегодняшний день удалось вернуть 35,3 тыс. злотых. ZUS планирует вернуть всю сумму в течение двух лет, приводит "Ъ" данные газеты Rzeczpospolita Согласно законодательству, украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 г., могут претендовать на разовую выплату в размере 300 злотых (€64) на каждого члена семьи. При наличии официального статуса временной защиты полагается ежемесячная выплата 500 злотых (€106) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Между тем, польский закон запрещает выдачу пособий лицам, которые отсутствуют в стране более 30 дней. В этом случае пособие аннулируется, а ZUS может потребовать вернуть его обратно. По последним данным, которые приводит Rzeczpospolita, ZUS приостановила выплату пособий 3,2 тыс. гражданам Украины.

По данным польской погранохраны, с начала военной операции на Украине в Польшу въехали более 8,5 млн человек, из них около 6,6 млн человек выехали обратно. При этом свыше 1,2 млн граждан Украины получили специальные идентификационные номера, которые позволили им устроиться на работу, получать образование и социальные пособия на территории Польши.

Теги: Украина, Польша, беженцы, выплаты



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