09 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В США рассказали, когда мобилизация в России повлияет на ход СВО

Разведка США полагает, что полный эффект от частичной мобилизации в России проявится в ходе специальной военной операции на Украине только весной или даже летом.
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Такой прогноз содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о "мировых угрозах" Соединенным Штатам, пишет ТАСС. Этот документ обнародовали сегодня в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители национальных спецслужб.

"Полные эффекты от российской частичной мобилизации начнут ощущаться лишь весной и летом", - говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

В нем также утверждается, что "хотя российские силы продолжают концентрироваться в Донбассе", они, "видимо, не сумеют взять весь" его под контроль в 2023 г.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 г. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс., из которых 49 тыс. уже выполняют боевые задачи. В Госдуме не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию о возможной второй волне мобилизации, заявила, что "ее не будет, эта тема не обсуждается, ее нет в повестке". 17 января 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о том, что слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы. Прокуроры вернули более 9 тыс. незаконно мобилизованных в ходе спецоперации граждан, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. В начале февраля 2023 г. председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой развеял слухи о якобы готовящейся новой волне мобилизации - он заявил, что "слухи о второй волне мобилизации распространяют вредители и предатели, заинтересованные в расколе России".

Теги: Мобилизация, разведка, США



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