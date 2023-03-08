Украинские беспилотники ударили по набережной Энергодара

Беспилотники ВСУ ударили по набережной Энергодара.

"В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной", - говорится в telegram-канале главы военно-гражданской администрации Энергодара Эдуарда Сеновоза.

ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города, уточнил Сеновоз.

"В результате атаки возник пожар на площади 4 га, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающую город и насосную станцию. Несмотря на угрозу повторной атаки украинских дронов, сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие продолжают бороться с огнем. Для работы Запорожской АЭС угроз нет. Целью данных преступных действий является дестабилизация обстановки, а также сеяние паники и страха у жителей города", - написал глава ВГА.