В Германии подтвердили данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"

Федеральная прокуратура Германии подтвердила проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков". Уточняется, что мероприятие провели с 18 по 20 января этого года.

"Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 г. на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, сейчас продолжается оценка следов и изъятых вещдоков. Также устанавливаются личности преступников и их мотивы. По данным прокуратуры, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду. В рамках дальнейших расследований прокуратура будет следовать всем зацепкам для выяснения фактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о взрывах на "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.

"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ", - сказал Песков, оценивая публикации New York Times и Zeit.