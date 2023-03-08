В Минобороны РФ отчитались о ликвидации десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ

В ЛНР пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции.

На Донецком направлении за сутки уничтожено больше 180-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация" и самоходная гаубица "Гвоздика". Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении за сутки составили до 130-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика".

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям на 207-ми районах.