08 Марта 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Москалькова опубликовала фамилии солдат, которых Украина отказалась забирать по обмену

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 фамилий солдат ВСУ, которых Украина не захотела включить в списки на обмен.

"Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", - написала Москалькова в своем telegram-канале, приложив соответствующий список.

7 марта Москалькова сообщила о том, что произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной.

"Очень рада за наших ребят, жизни которых уже ни что не угрожает, совсем скоро их ждет встреча с близкими. К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее, очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня", - написала Москалькова.

Теги: Татьяна Москалькова, омбудсмен, обмен



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