Суд ЕС аннулировал санкции против матери основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

Суд Евросоюза аннулировал санкции против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Санкции были введены на основании исключительно принципа родства, приводит "Ъ" данные Reuters.

Напомним, ранее Пригожин направил открытое письмо координатору совета национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям США Джону Кирби с вопросом о деятельности ЧВК "Вагнер". После слов Кирби о планах ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и признать формирование "международной преступной организацией", Пригожин решил лично обратиться к политику и отправил ему письмо.