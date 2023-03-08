Путин высоко оценил работу женщин в Донбассе

Президент Владимир Путин полагает, что Россия сегодня вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду.

"Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека. Они определяются характером нашего народа. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим", - приводит пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные им во время вручения женщинам госнаград.

Огромная роль, уточнил президент, принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны.

"Конечно, настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии. Невозможно переоценить труд женщин и в системе образования. По зову сердца они берут на себя нелегкий груз ответственности за обучение и воспитание детей, за формирование системы ценностей, которые помогут молодым людям в будущем найти верный путь во взрослой жизни", - сказал Путин.