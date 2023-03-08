08 Марта 2023
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Политика СЗФО В России За рубежом
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров назвал стоимость отобранного у него в Чехии скакуна

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале высказался о краже в Чехии его лошади по кличке Зазу. По словам руководителя Чечни, еще в 2014 г. Зазу "стал первой жертвой санкций, нацеленных против меня, моей семьи и Команды, чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада".

"И, кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 тыс. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", - написал Кадыров.

По словам Кадырова, он не верит в случайности.

"Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю. Обидно, что страдает красивое и благородное животное. Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", - написал Кадыров.

Теги: Рамзан Кадыров, Зазу, лошадь



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