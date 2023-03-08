08 Марта 2023
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Экономика Курганская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Шумков предположил, почему в России после распада СССР не построены "десятки тысяч новых заводов, ферм, инфраструктурных объектов"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале высказался о финансовой стабильности постсоветской России. Он назвал фактор, который считает причиной того, отчего же после распада СССР в РФ не построены "десятки тысяч новых заводов, ферм, инфраструктурных объектов".

По мнению губернатора, после распада СССР Россия, кроме частичной потери суверенитета в части культуры, не была полностью суверенна в части экономики и финансов – десятилетиями отгружались за рубеж природные ресурсы в колоссальных объемах, там оставались и огромные средства, выручаемые от их продажи.

"Часть же средств, возвращавшихся в страну, снова выводилась обратно, в оффшоры, теми, кто сейчас, рыдая, просит мировое сообщество их простить и вернуть им деньги. Это не давало построить здесь десятки тысяч новых заводов, ферм, инфраструктурных объектов. Сдерживало рост экономики. Развивать страну в такой ситуации в дальнейшем – все равно, что пытаться носить воду в решете. Потому прекращение вывода средств, а также частичная национализация – не крайняя мера, и уж точно – не средство сведения счетов. Это восстановление справедливости и обеспечение устойчивости развития страны", - резюмировал губернатор.

Теги: Вадим Шумков, СССР, экономика



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