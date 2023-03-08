08 Марта 2023
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Экономика В России
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Коренным малочисленным народам Севера могут законом разрешить рыболовство без подачи заявок

Представителям коренных малочисленных народов России предложено разрешить рыболовство без подачи заявок. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Проект предлагает урегулировать порядок рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сейчас общины коренных малочисленных народов, осуществляя традиционное рыболовство, не имеют никаких отличий от других предприятий рыбохозяйственного комплекса, кроме выделяемых объемов. Но рыболовство для них, в отличие от коммерческих компаний, является основой жизнеобеспечения. И ежегодная подача заявок, причем на каждого члена семьи отдельно, а также отчетность усложняют осуществление рыболовства для личного потребления, особенно для коренных малочисленных народов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Их необходимо убрать, считают авторы инициативы.

Полномочием по определению нормы добычи наделяются органы исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с Росрыболовством. Аналогичным образом урегулировано осуществление любительского рыболовства.

В результате можно ожидать снижения безработицы в населенных пунктах, являющихся местами традиционного проживания коренных малочисленных народов, а также увеличения объема товаров, работ и услуг, производимых в рамках их традиционной хозяйственной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Теги: коренные малочисленные народы, рыболовство



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