Правительство Швеции передало парламенту законопроект о членстве страны в НАТО

Правительство Швеции передало на рассмотрение парламента законопроект о членстве страны в НАТО. В случае его одобрения страна становится полноправным членом Североатлантического альянса сразу же после ратификации протокола о присоединении парламентами всех остальных стран – членов НАТО, говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Правительство предлагает парламенту одобрить договор, регулирующий вопросы иммунитета и привилегий для НАТО, к которому как член альянса должна присоединиться Швеция, пишет ТАСС. После этого договор будет инкорпорирован в национальную правовую систему. В законопроекте также предлагается наделить правительство правом принимать решения по вопросу о принятии помощи от НАТО в виде ее вооруженных сил. Все это, по мнению кабинета министров, обеспечит лучшие предпосылки для безопасности Швеции.

"Членство в НАТО – лучший способ обеспечить безопасность Швеции и солидарно участвовать в укреплении безопасности всего Евро-Атлантического региона", - заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Передача (в парламент) законопроекта о членстве Швеции в НАТО, добавил он, является историческим событием и важным шагом на пути к шведскому членству в НАТО.

"Это означает, что мы будем готовы вступить в НАТО вместе с Финляндией, как только все страны – члены НАТО ратифицируют наши протоколы о присоединении", - сказал глава МИД Швеции.

В случае положительного решения законопроект вступит в силу со дня одобрения его парламентом.