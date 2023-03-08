Я благодарен, что вы приняли решение работать в Бахмуте — Пригожин вновь обратился к Зеленскому

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на запрос издания New York Times. Журналисты обратились с просьбой прокомментировать заявления спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, что Бахмут станет «последним рубежом» подразделения из-за истощения человеческих резервов. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеообращение Пригожина.

Он заявил, что может быть несколько возможных вариантов развития событий, после взятия Бахмута. По одной из версий, город действительно станет последним шагом «музыкантов», так как многие вещи не живут вечно, отметил бизнесмен. Но если этот рубеж будет последним, то ЧВК «Вагнер» пройдет их достойно.

«Но есть второй вариант развития событий. Вы — за демократию, мы — за справедливость. В России 140 миллионов человек, из которых больше половины — за справедливость. Поэтому если 70 млн человек, которые хотят справедливости, вдруг придут и скажут: мы хотим в ЧВК «Вагнер», вы получите 70-миллионную ЧВК «Вагнер». Это тоже радует», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Глава ЧВК «Вагнер» также обратился президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он поблагодарил его за решение работать в Бахмуте.

«Владимир Александрович, приветствую вас. Я благодарен, что вы приняли решение о том, что вы будете работать в Бахмуте, нам это приятно, мы уже привыкли друг к другу. И поэтому как говорится, приросли. Единственная просьба — стариков и детей забирайте. И сюда нормальные, боеспособные подразделения. Только, пожалуйста, давайте по-честному. Мы с вами честно, и вы с нами откровенно», — заявил Пригожин.

Он призвал Зеленского с Запорожского направления 67 580 человек и 21 000 человек «с копейками» с Красного Лимана, чтобы подразделение продолжило с ними работу.

«А там вы еще успеете развивать успех, наступление и все остальное. Нам с вами здесь надо разобраться. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. С вами были Евгений Пригожин энд Александр Симонов спешили New York Times. Гуд бай, мои хорошие», — заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» заняли восточную часть Бахмута. Теперь территория находится под полным контролем ЧВК «Вагнер».