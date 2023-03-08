Генсек ООН прибыл в Киев ради зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев ради обсуждения возможного продления зерновой сделки.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш – в Киеве. Позднее сегодня он встретится с (президентом Украины) Владимиром Зеленским в Киеве для обсуждения продления черноморской зерновой инициативы во всех аспектах, а также других насущных вопросов", - приводит ТАСС сообщение представителя Гутерриша в Twitter.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины заключены 22 июля 2022 г. в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре 2022 г. зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.