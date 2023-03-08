В Тбилиси задержаны 66 участников протеста

На состоявшейся 7 марта в Тбилиси акции протеста задержаны 66 ее участников.

"Правоохранители задержали 66 человек в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции. Факты правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок", - сообщает МВД Грузии.

Напомним, к протестовавшим применяли слезоточивый газ.