08 Марта 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Для получения углубленных знаний в магистратуре достаточно учиться год, - Фальков

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает, что для получения в магистратуре углубленных знаний достаточно отучиться один год.

"В новой системе координат можно будет, вполне в соответствии с запросом рынка труда, подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год", - приводит ТАСС слова Фалькова, сказанные им в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о намерении создать суверенную систему образования. В послании президент заявил о реформе высшего образования: возвращению к четырех-шестигодичному обучению и выделению аспирантуры в отдельную ступень образования.

"Мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь. Я сейчас сказал: суверенная система образования, – мы всё время говорим о суверенитете в разных ипостасях. Это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь. Причём будем это делать на всех её уровнях – от школы до колледжей и вузов", - сказал президент России, открывая Год педагога и наставника.

Теги: Валерий Фальков, образование, магистратура



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