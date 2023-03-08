08 Марта 2023
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Политика
Фото: Накануне.ru

Депутат из Красноярска, якобы отравившийся мухоморами, высказался о произошедшем

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, который ранее якобы отравился мухоморами, объяснил, что с ним произошло.

"Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Да, в ней, в составе прочих трав, был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается, где угодно. Возможно, я выпил больше, чем следует, капсул. Возможно, 14-дневное голодание так сказалось. Возможно, у меня банальная непереносимость каких-то веществ, содержащихся в мухоморе", - написал Терехов в своем telegram-канале.

Политик рассказал, что после приема капсул уснул, и вел себя во сне тревожно, из-за чего его невеста испугалась и вызвала "Скорую".

"Они услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать". В 8.00 уя проснулся в реанимации "Склифа", в 9.00 пошевелил пальцем, в 10.00 готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы. У меня много вопросов к "Скорой помощи", которая зачем-то слила медицинскую тайну и персональные данные в медиа, еще не довезя меня до "Склифа"", - написал депутат.

Теги: Денис Терехов, мухомор, отравление, БАД



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