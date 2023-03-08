08 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото:Накануне.RU

В Молдавии призвали компенсировать жителям траты на отопление и электроэнергию

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер считает, что власти страны должны компенсировать жителям затраты на отопление и электроэнергию, которые они понесли в зимний период.

"В зимний период граждане существенно ощутили бремя роста тарифов на отопление и электроэнергию. Поэтому в рамках акции "Движение для народа" звучат призывы к властям компенсировать затраты граждан на отопление и электроэнергию. Мы убеждены, что у властей есть для этого все рычаги и финансы", - заявила Таубер в интервью РИА Новости.

По ее словам, и правящее большинство, и президент объявляли, что за два года в страну поступил €1 млрд.

"Только в 2023 г. ЕС выделил €250 млн евро, а ранее – €300 млн на повышение энергетической безопасности. По нашим подсчетам, четвертой части этих средств достаточно, чтобы государство оплатило счета населению за газ, тепло, электричество за все три зимних месяца", - сказала Таубер.

Теги: Молдавия, отопление, электроэнергия, Марина Таубер



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