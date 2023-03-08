08 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

В Кремле назвали "вбросом" публикации о причастности проукраинской группировки к подрыву "Северного потока"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации о взрывах на "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ.

"Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ", - сказал РИА Новости Песков, оценивая публикации New York Times и Zeit.

Песков выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках", и указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - сказал Песков.

Напомним, журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток". Они ссылаются на некие разведданные, предоставленные неназванными американскими чиновниками. Якобы в них ответственность за диверсию возложена на некую проукраинскую группировку. При этом доказательств того, что к этой группировке имеют отношения киевские власти и президент Зеленский, у разведки нет. Издание пишет, что ряд источников считает Украину наиболее очевидной заинтересованной в диверсии стороной – Киеву было бы интересно избавиться от "Северного потока" и по экономическим, и по политическим, и по военным причинам.

Теги: Северный поток, Дмитрий Песков



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.03.2023 21:11 Мск Die Zeit: Установлены судно и люди, которые совершили диверсию на "Северном потоке"
Ранее 07.03.2023 19:36 Мск New York Times: Взрывы на "Северном потоке" – дело рук проукраинской группировки


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