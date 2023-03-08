08 Марта 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС, forumspb.tassphoto.com

"Санкции США против России начали подрывать многолетнее господство доллара"

Санкции США против России начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией – основным рынком сбыта нефти для России морским путем – заключается в других валютах.

Торговля нефтью в Индии после начала военной операции на Украине является хорошим примером перехода к другим валютам, который может оказаться устойчивым, приводит "Ъ" данные Reuters. Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

Некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры, а также российские энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене, превышающей $60 за баррель, сообщили агентству три осведомленных источника. Три индийских банка одобрили некоторые сделки, рассказали Reuters источники, а также бывшие российские и американские экономические чиновники.

Теги: Россия, Индия, США, доллар



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