"Санкции США против России начали подрывать многолетнее господство доллара"

Санкции США против России начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией – основным рынком сбыта нефти для России морским путем – заключается в других валютах.

Торговля нефтью в Индии после начала военной операции на Украине является хорошим примером перехода к другим валютам, который может оказаться устойчивым, приводит "Ъ" данные Reuters. Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

Некоторые базирующиеся в Дубае трейдеры, а также российские энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались по цене, превышающей $60 за баррель, сообщили агентству три осведомленных источника. Три индийских банка одобрили некоторые сделки, рассказали Reuters источники, а также бывшие российские и американские экономические чиновники.