08 Марта 2023
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Экономика В России Украина
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

В "Росэнергоатоме" заявили о планах Киева захватить Запорожскую АЭС

Украина третий месяц не наносит удары по периметру Запорожской АЭС (ЗАЭС), но это не означает, что она отказалась от плана силового захвата станции.
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"Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС. Они (Вооруженные силы Украины) просто изменили тактику", - сказал ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Напомним, в конце января Карчаа опроверг сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской АЭС. По словам Карчаа, инспекторы МАГАТЭ слышали звуки артиллерии.

"В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее", - сказал он.

Теги: Ренат Карчаа, Росэнергоатом



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