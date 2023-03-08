В Молдавии удивлены "отсутствием реакции руководства страны на возможную агрессию Украины"

Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины.

"Рядовых жителей Молдавии, и нас в партии "Шор", беспокоит отсутствие реакции руководства страны на разного рода заявления о том, что на территорию Приднестровья может ворваться другое государство. Очень странно, почему молчат президент Майя Санду премьер Дорин Речан, спикер парламента Игорь Гросу. Они должны четко реагировать на подобные выпады против Молдавии, а Приднестровье – часть нашей страны. Если на Приднестровье будет осуществлено нападение, значит, это нападение и на Молдавию", - сказала в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.

Она отметила, что на пошедшей недавно в Кишиневе акции протеста "Движение для народа", поддерживаемой партией "Шор", была принята резолюция, в которой осуждаются милитаристские высказывания руководства страны.