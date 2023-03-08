В России поступили в продажу уже активированные iPhone

В России в торговых сетях появились уже активированные iPhone.

Это связано с тем, что западные компании, работающие с РФ, боятся подпасть под американские санкции. Кроме того, они боятся разрыва контракта Apple в связи с запретом на поставку смартфонов дороже $300.

По словам экспертов, когда гаджет прошел процедуру первичной активации за рубежом, его дальнейшая судьба не так интересна Apple. Отмечается, что количество таких устройств будет только расти.

Для покупателей главный недостаток заключается в том, что общемировая гарантия на iPhone сократится. При этом отечественная, за которую отвечает продавец, по-прежнему составит один год, сообщают "Известия".

Напомним, американские санкции против России в ближайшие месяцы могут привести к дефициту некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-класса, в том числе iPhone. Также может вырасти их стоимость.