Матвиенко: В России не будет "опасных игр в гендеры"

В России хорошо понимают глубинное значение деления людей на мужчин и женщин и важность социальных ролей, вытекающих из этих различий.

Как сообщила в своем поздравлении по случаю Международного женского дня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, игр в гендеры в стране не будет. Она назвала их опасными. "Мужчины и женщины - это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь - гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин", - сказала Матвиенко.

"Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве. Предоставим Западу проводить этот опасный эксперимент на самом себе", - заявила глава Совфеда.

Матвиенко отдельно поздравила матерей, жен, сестер и подруг солдат и офицеров, которые участвуют в специальной военной операции, говорится в сообщении на сайте Совета Федерации России.

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