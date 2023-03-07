Зеленский объяснил, почему ВСУ не уходят из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не дает команду на сдачу Артемовска (Бахмута). По его мнению, сдача города откроет российским войскам дорогу к ключевым городам, таким как Краматорск и Славянск. Поэтому было принято решение продолжить оборону города.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы отправиться в Краматорск, они могли бы отправиться в Славянск. Это открыло бы дорогу для русских после Бахмута на другие города Украины донецкого направления", - заявил Зеленский в интервью CNN.