Die Zeit: Установлены судно и люди, которые совершили диверсию на "Северном потоке"

Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на следователей утверждает, что удалось установить судно, с которого была совершена диверсия на газопроводах "Северный поток". По данным газеты, следы ведут к компании, принадлежащей украинцам. Арендовано судно было в Польше, заказчиков выявить пока не удалось. На борту судна обнаружены следы взрывчатки.

Владеет судном компания, принадлежавшая украинцам.

Также Die Zeit утверждает, что диверсантов было шестеро. Их национальность неизвестна, они использовали поддельные паспорта.

Официальные лица пока не комментировали эту публикацию.

Ранее The New York Times со ссылкой на американские разведданные сообщила, что диверсию совершила некая проукраинская группировка. Доказать ее связь с официальным Киевом нельзя.