В Тбилиси к протестующим применили слезоточивый газ

В Тбилиси начались жесткие столкновения между полицией и сторонниками оппозиции. Протестующие выступают против принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах.

Парламент Грузии сегодня поддержал большинством голосов (76 против 13) законопроект в первом чтении. После этого у здания парламента начали собираться протестующие.

Ожидается, что после принятия закона иностранными агентами объявят все некоммерческие юрлица, если больше одной пятой их дохода за год поступает из другого государства.

Существует еще более жесткая версия законопроекта, голосование по ней пройдет 9 марта. В этом варианте ограничения будут применяться не только к юридическим, но и к физическим лицам, также документ вводит уголовную ответственность.