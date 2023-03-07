Обмен пленными: Украина вернула 71 участника битвы за "Азовсталь"

Украина и Россия провели обмен пленными. Глава офиса президента Украины Андрей Ерман сообщил, что Киев вернул домой 130 военных, среди которых служащие ВСУ, нацгвардии, пограничники. Среди них – 87 участников боев за Мариуполь, 71 из них – с "Азовстали". Также возвращено 35 человек с донецкого направления, взятых в плен в районе Артемовска (Бахмута) и Соледара.

Минобороны России сообщило, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских военных. Согласно сообщению, самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят освобожденных военных в Москву. После этого они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.