Назначен новый главный режиссер МХАТа им. Горького

Главным режиссером МХАТа им. Горького на юбилейный сезон 23/24 годов стала Галина Полищук. Об этом заявил генеральный директор театра Владимир Кехман.

"С 3 апреля мы возобновим ремонт, я буду сосредоточен полностью на стройке. Поэтому попросил Галину Полищук взять на себя организацию всей творческой составляющей", - цитирует Кехмана ТАСС.

В театре Полищук поставила спектакли "Жди меня" по Валентину Распутину и "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина.