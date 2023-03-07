New York Times: Взрывы на "Северном потоке" – дело рук проукраинской группировки

Журналисты The New York Times опубликовали новую версию взрыва на газопроводе "Северный поток". Они ссылаются на некие разведданные, предоставленные неназванными американскими чиновниками. Якобы, в них ответственность за диверсию возложена на некую проукраинскую группировку.

При этом доказательств того, что к этой группировке имеют отношения киевские власти и президент Зеленский у разведки нет.

Издание пишет, что ряд источников считает Украину наиболее очевидной заинтересованной в диверсии стороной – Киеву было бы интересно избавиться от "Северного потока" и по экономическим, и по политическим, и по военным причинам.

Некий пакет разведданных, на который ссылается NYT, подразумевает, что диверсанты были противниками президента России Владимира Путина, но никаких конкретных имен или намеков на них в докладе не содержится. Также источники среди американских чиновников отказались раскрыть характер разведывательных данных, как они были получены или какие-либо подробности относительно убедительности содержащихся в них доказательств.

Также в докладе нет твердых выводов об отсутствии связи диверсантов с официальным Киевом.

При этом в докладе говорится, что никаких доказательств причастности российского правительства ко взрывам не существует. Мотивы такой связи не лежат на поверхности: взрывы не выгодны Москве ни по одной из причин, хотя, как отмечает NYT, изначально некоторые официальные лица США и Европы обвиняли Россию в причастности к диверсии.